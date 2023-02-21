«Девушка Юля»: Игорь Николаев дал понять, в каких отношениях находится с женой

Певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова 21 февраля празднуют 17-летие со дня знакомства. Первой об этой дате написала певица, артист опубликовал свой пост к этой дате.

Публикация исполнителя не содержит громких слов, Николаев в двух предложениях написал о создании с Проскуряковой семьи и рождении ребенка. Супругу музыкант назвал «прекрасной девушкой Юлей».

«В этот день 17 лет назад в Екатеринбурге я встретил прекрасную девушку Юлю, с которой мы создали семью и произвели на свет Божий нашу любимую Вероничку», - говорится в публикации.

Артист пожелал «еще много знаковых дней и маленьких семейных радостей», не уточнив, с кем именно они должны быть.

Поклонники поздравили Николаева. Кто-то сравнил его бывшую жену Наташу Королеву с Проскуряковой и сделал вывод, что с последней женщиной ему «повезло» - она «скромная» и «красивая».

Ранее мы подробнее писали о поздравлении Юлии Проскуряковой в адрес Игоря Николаева к годовщине знакомства.