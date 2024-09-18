Помолодевшая и в прозрачной кофте: телеведущая Дана Борисова продемонстрировала результаты пластики

Закрытая вечеринка по случаю премьеры шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ проходит сегодня в Москве. Мероприятие посетило множество звездных гостей. Среди них корреспондент «Страстей» повстречал телеведущую Дану Борисову, которая еще недавно делала пластическую операцию на лице, и вот впервые после этого вышла в свет.

Дана собрала вокруг себя множество журналистов. Всем было интересно посмотреть на результаты пластики. Телеведущая предстала перед публикой в обновленном виде — ее лицо кажется помолодевшим, а откровенный наряд соответствует общему настроению и желанию выглядеть свежо.