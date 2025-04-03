Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова показала его фигуру на совместном фото
© Tatan Syuflana/Associated Press/East News
Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова опубликовала в соцсетях совместный снимок с мужчиной и показала его фигуру. Юлия Вавилова не рассказывает о личной жизни, но радует поклонников снимками с миллиардером. На свежем фото они позировали вместе.
Избранница звезды периодически добавляет кадры с любимым мужчиной, подтверждая, что они все еще вместе. На днях она показала снимок, на котором позировала в зеркале. Юлия была в раздельном купальнике, с распущенными волосами и без макияжа. На переднем плане был запечатлен сам Павел. Он с серьезным видом смотрел на себя. На нем почти не было одежды – только полотенце. Судя по всему, пара отдыхала после или перед водными процедурами.
«Здоровое тело и здоровый дух», – подписала кадр девушка.
Напомним, что не так давно Вавилову подозревали в беременности. Во время видеотрансляции она прошлась по комнате, а зрители заметили у нее выпирающий живот. Поклонники решили, что спортивная возлюбленная бизнесмена не могла поправиться, а значит – беременна.
Юлия не комментировала слухи, но на свежем снимке с Дуровым у нее стройная фигура без намека на «интересное положение».
Ранее мы писали о том, что Дуров заработал за полчаса почти 100 млн на виртуальных кирпичах для Telegram.