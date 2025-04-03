Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова показала его фигуру на совместном фото

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова опубликовала в соцсетях совместный снимок с мужчиной и показала его фигуру. Юлия Вавилова не рассказывает о личной жизни, но радует поклонников снимками с миллиардером. На свежем фото они позировали вместе.

Избранница звезды периодически добавляет кадры с любимым мужчиной, подтверждая, что они все еще вместе. На днях она показала снимок, на котором позировала в зеркале. Юлия была в раздельном купальнике, с распущенными волосами и без макияжа. На переднем плане был запечатлен сам Павел. Он с серьезным видом смотрел на себя. На нем почти не было одежды – только полотенце. Судя по всему, пара отдыхала после или перед водными процедурами.

«Здоровое тело и здоровый дух», – подписала кадр девушка.