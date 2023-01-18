Девушка Паши Техника выпала из окна 8 этажа элитного многоквартирного дома

Возлюбленная хип-хоп исполнителя Паши Техника выпала из окна 8 этажа. Блогер Юлия Максимовская, известная под псевдонимом Финесс, осталась жива, но была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Юлия обрела популярность благодаря треш-контенту. Она вытворяет дикие вещи и снимает это на камеру. Например, в ноябре Финесс бегала по улице с ножом и грозилась убить какого-то кудрявого мальчика. Не исключено, что существовал он только в ее голове.

Трагедия с блогером произошла 16 января. Девушка, находясь в неадекватном состоянии из-за запрещенных веществ, выпала из окна на 8 этаже элитного многоквартирного дома. Финесс выжила и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

Комментировать состояние Юлии в клинике отказались. А ее молодой человек Паша техник ничего не говорит о произошедшем. Также неизвестно, навещает ли он избранницу или же нет.

Напомним, что уже больше недели в критическом состоянии в больнице «Коммунарка» находится фигурист Роман Костомаров. На днях появилась информация, что ему стало незначительно лучше. Его супруга Оксана Домнина вышла на связь и рассказала о реальном самочувствии спортсмена на данный момент.