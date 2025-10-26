Девушка моложе на 11 лет, из цирковых: разведенного Аскольда Запашного заподозрили в новом романе

Объявившего о разводе Аскольда Запашного заподозрили в романе с гимнасткой моложе него на 11 лет. Об этом стало известно в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Недавно выяснилось, что младший брат Эдгарда Запашного расстался с женой после 18 лет совместной жизни. 48-летний Аскольд Запашный завел роман на стороне, у него родился внебрачный сын. Однако в окружении артиста цирка ходят слухи, что Элен Райхлин знала о тайном ребенке мужа, но пыталась сохранить брак.

По данным источников, у дрессировщика уже новые отношения – его избранницей якобы стала воздушная гимнастка Татьяна Беликова, которая моложе на 11 лет. Предполагаемая возлюбленная Аскольда Запашного уже успела подогреть слухи о романе с артистом. Она опубликовала в соцсети фото ног своего мужчины, и многие сразу же определили, что кроссовки на снимке принадлежат дрессировщику.

На данный момент сам Аскольд Запашный не комментировал сообщения о новой возлюбленной.

Напомним, в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артист цирка объявил о разводе с женой после 18 лет брака. Аскольд Запашный сам подал на развод 20 июля, и через два месяца суд расторг его брак с Элен Райхлин. В какой-то момент отношения пары дали трещину, когда они стали жить в разных городах и отдалились друг от друга, став «друзьями со штампом в паспорте». Но еще одной причиной стал роман дрессировщика с коллегой по имени Диана, которая родила ему сына Аскольда.

