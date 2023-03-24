Девушка Дмитрия Свиргунова оставила послание после его смерти

Девушка погибшего солиста группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова Валерия Дерман опубликовала фото с ним. Под изображением она оставила трогательное послание.

«Хочу тебя обнять и не отпускать», - написала она.

Дерман – единственная, кто выжила из пятерых провалившихся под лед 20 марта.

Напомним, компания отмечала 35-летие Свиргунова в селе Диево-Городище в Ярославской области. Ночью группа людей переходила Волгу, и в какой-то момент лед треснул. Пять человек оказались под водой.

Тело Свиргунова достали водолазы. Его брат и еще один друг числятся пропавшими без вести.

Местные жители объясняли, почему случилась трагедия. Ранее там уже происходили подобные инциденты.