«Битву с королевским двором она проиграла»: Рудковская высказалась о разводе Маркл и принца Гарри

В последние дни новостные ленты пестрят заголовками о скором разводе Меган Маркл и принца Гарри. Общественность разделилась на два лагеря: пока одни убеждены в правдивости этих слухов, другие продолжают верить в личное счастье Сассекских. Прокомментировать сложившуюся ситуацию решилась и Яна Рудковская.

Светская львица убеждена, что разрыв отношений между молодыми людьми всё-таки состоится. Кроме того, девушка назвала главную ошибку Меган. «Она пришла в чужой монастырь со своим уставом и ультрасовременной метлой, которой собралась смести вековую пыль традиций английского престола», – заявила Рудковская.

Продюсер считает, что решение Маркл воевать с королевской семьей было изначально провальным. И если для принца Гарри последствия развода будут позитивными, то для девушки все закончится весьма плачевно. Яна добавила: внук Елизаветы II решится на новый брак, а вот Меган ещё долго будет извлекать уроки из сложившейся ситуации. Продюсер предположила, что, возможно, она решится написать книгу про абьюзивные отношения и откроет судебное дело по разделу имущества. «Можно стать членом королевской семьи по правде, а можно только по бумагам», – резюмировала Рудковская.

Подробности о предстоящем разводе Меган и принца Гарри читайте в этой статье.