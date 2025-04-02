«Девочки, надо брать»: россиянки начали «охоту» на разведенного сына Абрамовича

Журналистка Ксения Собчак, узнав о разводе сына олигарха Романа Абрамовича Аркадия, назвала его самым завидным женихом сезона. Теперь за старшим наследником бизнесмена начнется «охота».

О расставании с женой Марией Аркадий публично не объявлял. Новость появилась после того, как СМИ заметили в открытых базах данных информацию о расторжении брака. Инициатором выступила бывшая возлюбленная сына миллиардера, причем все документы были оформлены еще в декабре 2024 года.

«С самым завидным холостяком этого сезона, кажется, определились – старший сын Романа Абрамовича, Аркадий, развелся с моделью Марией Абрамович, с которой вместе воспитывает ребенка. А мне вспоминался далекий 2013-ый, когда Аркадий встречался с Сашей Новиковой», - высказалась о новости журналистка Собчак в своем Telegram-канале.

В Сети россиянки уже активно обсуждают и внешность, и статус, и доход нового холостяка. Девушки уверены, что такого мужчину упускать нельзя.

«Такого красавца в оборот быстро возьмут», «Девочки, надо брать. Миллиардеры долго в холостяках не засиживаются», - обсуждают в Сети.

Ранее актриса Влада Ермолаева рассталась с возлюбленным.