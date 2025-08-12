«Девочки этого дать не могут»: певец Серов не захотел молодую невесту, как у Лепса

74-летний певец Александр Серов заявил, что не хотел бы себе молодую невесту, как у Григория Лепса. По словам артиста, в его возрасте важно иметь женщину-друга.

Музыкант отметил, что в его возрасте важны не романтические отношения, а дружба с взаимной поддержкой. «Девочки этого дать не могут», говорит Серов, поэтому им, по мнению артиста, лучше встречаться с ровесниками.

«Что касается Лепса, думаю, отношения с Гришей — прихоть Авроры. Он ей нравится как артист или, может, человек. А Лепс просто позволяет себя любить», — приводит слова исполнителя Абзац.

Артист состоял в официальном браке лишь единожды с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой. Избранница была моложе супруга на 23 года. Их союз распался в 2010 году с большим скандалом: Серов обвинял бывшую жену в изменах, пьянстве и воровстве часов. Стебенева, в свою очередь, говорила, что Александр ее избивал.

Ранее певца Григория Лепса и его молодую избранницу Аврору Кибу сняли целующимися, когда они шли в ресторан.