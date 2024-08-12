«Девочка у вас, это видно»: в Сети обсуждают пол будущего ребенка Марии Погребняк

Совсем скоро блогер Мария Погребняк скоро станет мамой в четвертый раз — она ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского. Недавно бизнесвумен сходила на УЗИ и поделилась снимком будущего малыша в своем Telegram-канале. Пользователи Сети предположили, кого может ждать знаменитость.

На опубликованном кадре можно разглядеть лицо будущего ребенка Марии Погребняк.

«Прячется, но нос и надутые губки видно. Весим мы 2850», — написала блогер.

Мария Погребняк признавалась, что до сих пор не знает пол будущего малыша. Увидев снимок с УЗИ, подписчики предположили, что знаменитость, у которой уже есть трое сыновей, находится в ожидании дочери.

«Девочка у вас, прям видно», «Очень похоже на личико девочки!», «Какой милый малыш! Ой, мне кажется, что девочка! Такие нежные черты», — пишут Интернет-пользователи.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а недавно сообщила о беременности. У блогера уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк кардинально сменила имидж.