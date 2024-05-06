«Девочка созрела»: Сергей Лазарев рассекретил свою племянницу

Певец Сергей Лазарев решил рассекретить, чем сейчас занимается его 20-летняя племянница Алина. В личном блоге исполнитель хита «Это все она» поделился редкими кадрами с родственницей и отметил, что она заметно повзрослела.

Сергей Лазарев опубликовал в соцсети кадры бэкстейджа со съемки племянницы в качестве профессиональной модели. Артист подчеркнул, что Алина повзрослела за последние пару лет.

«А девочка созрела», — подписал кадры с родственницей Сергей Лазарев.

Племянница Сергея Лазарева Алина является дочерью его старшего брата Павла, который ушел из жизни в 2015 году в результате последствий травмы головы, полученной в ДТП. После смерти брата певец взял на себя все обязанности по воспитанию его дочери.

Известно, что родственница артиста также решила пойти по творческому пути. В подростковом возрасте Алина занималась в театре-студии «Непоседы», а в настоящее время учится на третьем курсе Института театрального искусства имени И.Д. Кобзона. Несмотря на популярность своего дяди, девушка не хочет пользоваться его связями, а намерена добиться успехов в шоу-бизнесе сама.

Напомним, недавно Сергей Лазарев сообщил, что покинул Россию и отправился вместе с детьми в Турцию. Певец собирался выступить там с концертом и совместить работу с отдыхом. Накануне артист заявил, что отдыхал вместе с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой, и поделился совместным роликом с телеведущей. На опубликованных кадрах знаменитости предстали в обнимку и выглядели счастливыми.

Однако четырехдневный отдых Сергея Лазарева подошел к концу. В своем Telegram-канале певец рассказал, что вернулся в Москву и уже готовится к новым съемкам и гастролям.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев публично обратился к племяннице Алине в день ее рождения.