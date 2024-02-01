«Девочка и брутальный мужчина»: певица Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото с мужем

Певица Юлия Ковальчук поделилась в соцсети редким фото с мужем, певцом Алексеем Чумаковым. По признанию артистки, это единственный кадр, снятый на море, где они вдвоем. Об этом пишет Газета.Ru.

«Увезти с отдыха хотя бы одну общую фотографию — это бесценно», — пошутила певица.

Фото супругов стало предметом активного обсуждения подписчиков в соцсетях.

«Юля — нежная девочка, а он, похоже, классический абьюзер», «Алексей с короной! А вы просто в шляпе», «Да, повезло тебе с мужем», «Спасибо Чумакову, что согласился с вами сфотографироваться», «Вы — супер, как девочка, а рядом мужчина брутальный. То, что надо», «Шикарная и достойная пара», «Главное, что любят друг друга, даже через фото заметно», — написали подписчики.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке с 2013 года. В 2017 году у них родилась дочь Амелия, которую они по-прежнему не показывают публике. В 2023 году у супругов родилась дочь Алисия.

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