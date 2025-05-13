«Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать»: Мизулина выложила пост после победы над Дудем* и Лебедевым

Лефортовский суд Москвы вынес решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ) и дизайнеру Артемию Лебедеву. Инстанция сочла видео, которые распространяли ответчики, порочащими честь и репутацию заявителя.

Результатами судебной тяжбы Мизулина поделилась в своем Telegram-канале. Глава Лиги написала, что Дудя* и Лебедева обязали удалить видео, в которых они затрагивают ее честь и деловую репутацию.

Кроме того, Екатерину удалось взыскать с дизайнера и блогера 300 и 200 тысяч соответственно — в качестве компенсации морального вреда. Деньги пойдут на нужды СВО.

«Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала Мизулина.

Ранее глава Лиги поделилась подробностями личной жизни. Она показала, как SHAMAN нежно гладит ее волосы в метро.

*признан иноагентом на территории РФ