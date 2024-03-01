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Опубликовано 01 марта 2024, 17:40
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«Девчонки вытолкали автобус»: группа «Корни» рассказала о необычных случаях на гастролях

Группа «Корни» вспомнила, как девушки вытолкали их автобус из снега на гастролях.
«Девчонки вытолкали автобус»: группа «Корни» рассказала о необычных случаях на гастролях

© Kashaev Pavel/East News

Группа «Корни» вспомнила необычные случаи на гастролях. По словам участников коллектива, однажды девушки вытолкали их застрявший в снегу автобус.

Об этом сообщает NEWS.ru.

Участник группы Александр Бердников на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» вспомнил три необычных случая. Так, во время недавних гастролей девушки всю ночь стояли на 20-градусном морозе и выкрикивали имена любимых исполнителей. Одна из поклонниц расплакалась, утром увидев выезжающих из отеля артистов.

«Весь наш автобус был расписан помадой», - вспомнил второй случай Бердников.

И напоследок рассказал, что однажды группа застряла на огромном двухэтажном автобусе в снегу. «И девчонки вытолкали его», - сообщил музыкант.

Ранее актриса Настасья Самбурская рассказала о подарке поклонницы. Ей преподнесли «грязную» фейковую сумку.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Бердников
Алексей Кабанов
группа
поклонники