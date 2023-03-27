Детям Пугачевой и Галкина* не будут оказывать медицинскую помощь в Израиле с 28 марта
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Детям певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) с 28 марта нельзя будет получить медицинскую помощь в Израиле. Это означает, что оставаться в стране попросту небезопасно. Не исключено, что им придется искать новое место для жизни.
Отсутствие медпомощи связано с беспорядками в Израиле. С 28 марта врачи в этой стране перестанут работать.
Заморозка системы здравоохранения будет носить временный характер. Доктора не возобновят приемы, пока власти не выполнят требования протестующих.
«Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной системы», - говорится в сообщении портала Haaretz.
Медпомощь не будет оказываться не только детям Примадонны, но и девяти миллионам израильтян.
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