Детям Пугачевой и Галкина* не будут оказывать медицинскую помощь в Израиле с 28 марта

Детям певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) с 28 марта нельзя будет получить медицинскую помощь в Израиле. Это означает, что оставаться в стране попросту небезопасно. Не исключено, что им придется искать новое место для жизни.

Отсутствие медпомощи связано с беспорядками в Израиле. С 28 марта врачи в этой стране перестанут работать.

Заморозка системы здравоохранения будет носить временный характер. Доктора не возобновят приемы, пока власти не выполнят требования протестующих.

«Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной системы», - говорится в сообщении портала Haaretz.

Медпомощь не будет оказываться не только детям Примадонны, но и девяти миллионам израильтян.

Ранее мы писали, что Пугачева лишилась последней квартиры в Москве.