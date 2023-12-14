«Насте пора успокоиться»: Сябитова дала совет ищущей жениха Волочковой

47-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что планирует выйти замуж в 2024 году. Ее высказывание прокомментировала телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Ведущая программы «Давай поженимся!» отметила, что артистка уже участвовала в шоу и нашла там пару, но эта история закончилась плохо. Маловероятно, что ей получится снова подобрать жениха, считает Сябитова.

«Мне кажется, что Насте пора успокоиться, уже шестой десяток как-никак. У нее ведь очень много других забот, нужно вспомнить, что она мама прежде всего», — цитирует 61-летнюю телеведущую News.ru.

Она считает, что Волочковой нужно реализовать себя в чем-то другом.

Последние публичные отношения у Анастасии Волочковой закончились в январе 2023 года. Тогда ее возлюбленным стал кондитер Дмитрий Дюран, которого позже обвинили в финансовых махинациях.

Ранее Сябитова назвала причину любовных неудач Тимура Батрутдинова. Подробности можете прочитать в этой статье.