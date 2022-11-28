«Дети – за бугор»: россиян возмутила роскошная жизнь дочери Малинина в Европе
Младшая дочь певца Александра Малинина публикует в соцсетях атрибуты роскошной жизни в Великобритании. Недавно девушка решила отметить свое 22-летие во Франции. Но вместо поздравлений, богатая наследница получила критику в свой адрес.
Светловолосая красавица носит дорогие украшения, посещает самые модные заведения и позволяет себе люксовые предметы гардероба. Во время поездки она примерила на себя все самое лучшее. Некоторые подписчики Устиньи увидели в зарубежном проживании девушки непатриотичное настроение самого певца. А другие обвинили ее в том, что она переусердствовала с макияжем и драгоценностями.
«Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети — за бугор», «У патриотов дети должны жить в России по этим законам и никак иначе», «А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?», «Зачем столько косметики в 22 года?», «В полном обвесе идет», — пишут в комментариях.
Фото: ustinya_malinina_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Звездная наследница не отвечает на высказывания пользователей Сети. Она продолжает наслаждаться своей жизнью в Европе. Красавица учится в Королевской Академии музыки. Родители очень гордятся дочерью и говорят, что она никогда не была из числа «золотой молодежи». Устинья якобы с ранних лет трудилась, поэтому ценит все, что имеет.
Недавно супруга Малинина публично рассказала о своей близости к любимому.