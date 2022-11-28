«Дети – за бугор»: россиян возмутила роскошная жизнь дочери Малинина в Европе

Младшая дочь певца Александра Малинина публикует в соцсетях атрибуты роскошной жизни в Великобритании. Недавно девушка решила отметить свое 22-летие во Франции. Но вместо поздравлений, богатая наследница получила критику в свой адрес.

Светловолосая красавица носит дорогие украшения, посещает самые модные заведения и позволяет себе люксовые предметы гардероба. Во время поездки она примерила на себя все самое лучшее. Некоторые подписчики Устиньи увидели в зарубежном проживании девушки непатриотичное настроение самого певца. А другие обвинили ее в том, что она переусердствовала с макияжем и драгоценностями.

«Как обычно, деньги зарабатываются в России, а дети — за бугор», «У патриотов дети должны жить в России по этим законам и никак иначе», «А чего, на Родине не нашлось, чем заняться Устиньюшке?», «Зачем столько косметики в 22 года?», «В полном обвесе идет», — пишут в комментариях.