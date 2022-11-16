Супруга Малинина публично рассказала о своей близости к любимому

В день рождения певца Александра Малинина его супруга, Эмма не стала скрывать своего отношения к любимому мужчине.

В соцсетях Эмма выложила фото, на котором она и Александр, стильные и светящиеся свежестью, позируют в обнимку на ступенях Итальянского дома музыки.

«Любимый, желанный и самый родной, - подписала изображение Эмма, - желаю тебе, здоровья и оптимизма, удачи и перспектив».

Пара пребывает в счастливом браке уже тридцать лет, и за все это время между ними не было замечено ни одного, даже самого незначительного конфликта.

С удовольствием присоединяются к поздравлениям и поклонники творчества 65-летнего певца.

Чета Малининых по праву считается одной из самых образцовых на российской эстраде и вызывает восторг, как среди слушателей, так и среди коллег по сцене.