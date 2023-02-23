Дети Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялись в рекламе знаменитого французского бренда

Вместе со своим братом Арсением 10-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр снялся для бренда Dior.

Зеленые футболки и шорты прекрасно подошли блондинам и заставили трепетать от зависти сердца миллионов сверстников.

«Доверенными лицами» культового бренда, как правило, становились представительницы прекрасного пола – Моника Белуччи, Шарон Стоун или Натали Портман.

За всю историю лишь два мужчины были удостоены чести стать амбассадорами: Ален Делон и Роберт Паттисон. Так что у Александра и Арсения есть четкие ориентиры на будущее.

Напомним, деловые качества Гном Гномыча уже давно поражают воображение россиян. Тут и солидные рекламные контракты, и активная реклама в соцсетях, где у малыша полтора миллиона подписчиков. И, конечно, участие в ледовых шоу с прославленными родителями.

Недавно Яна с гордостью констатировала: как только сын достигнет совершеннолетия, он получит право распоряжаться своим состоянием самостоятельно.