10-летний сын Плющенко и Рудковской рассекретил своих телохранителей
10-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской рассекретил своих телохранителей.
Фото: Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Один из самых звездных детей российской светской тусовки, 10-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – зарабатывает на участии в ледовых шоу и рекламных съемках до 12 млн рублей в год.
По словам гордых родителей, маленький Саша уже сам оплачивает расходы на няню, водителя и репетиторов.
А вот двухметровых телохранителей к Гном Гномычу все же приставили мама и папа.
На одном из шоу Леры Кудрявцевой мальчик признался, что далеко не в восторге от постоянного присутствия рядом взрослых дядей, тем неменее днях звездный отпрыск не удержался, и выложил в интернет уникальное фото: брутальные мужики, а между ними – он-красавчик.
- Я и наши семейные телохранители. Ваня – 2 м 13 см, Вадим – 1 м 85 см! – подписал фотографию Александр Плющенко.