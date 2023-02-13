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18:50, 13 февраля 2023
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10-летний сын Плющенко и Рудковской рассекретил своих телохранителей

10-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской рассекретил своих телохранителей.

Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фото: Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Один из самых звездных детей российской светской тусовки, 10-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – зарабатывает на участии в ледовых шоу и рекламных съемках до 12 млн рублей в год.

По словам гордых родителей, маленький Саша уже сам оплачивает расходы на няню, водителя и репетиторов.

А вот двухметровых телохранителей к Гном Гномычу все же приставили мама и папа.

На одном из шоу Леры Кудрявцевой мальчик признался, что далеко не в восторге от постоянного присутствия рядом взрослых дядей, тем неменее днях звездный отпрыск не удержался, и выложил в интернет уникальное фото: брутальные мужики, а между ними – он-красавчик.

  • Я и наши семейные телохранители. Ваня – 2 м 13 см, Вадим – 1 м 85 см! – подписал фотографию Александр Плющенко.
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