10-летний сын Плющенко и Рудковской рассекретил своих телохранителей

Один из самых звездных детей российской светской тусовки, 10-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – зарабатывает на участии в ледовых шоу и рекламных съемках до 12 млн рублей в год.

По словам гордых родителей, маленький Саша уже сам оплачивает расходы на няню, водителя и репетиторов.

А вот двухметровых телохранителей к Гном Гномычу все же приставили мама и папа.

На одном из шоу Леры Кудрявцевой мальчик признался, что далеко не в восторге от постоянного присутствия рядом взрослых дядей, тем неменее днях звездный отпрыск не удержался, и выложил в интернет уникальное фото: брутальные мужики, а между ними – он-красавчик.