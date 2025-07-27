Дети Татьяны Лазаревой* хотели перестать с ней общаться после нового закона

Дети Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хотели перестать с ней общаться после нового закона. Об этом сообщает Газета.Ru.

Телеведущая Татьяна Лазарева* после очередного закона, касающегося деятельности экстремистов и иноагентов решила объяснить свой статус для подписчиков. По словам знаменитости, быть подписанным на ее соцсети — не опасно.

«Да, есть ограничения ввиду „причастности“ к террористической деятельности, но, поверьте, подписчиков это никоим образом не касается. А также ваших детей!» — заявила она.

По словам Лазаревой* в какой-то момент от нее хотели отписаться даже ее дети.

«По российским законам я не террористка и не экстремистка — запомните это, дети. А то кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в вотсапе. Хренушки!» — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Лазарева* вспомнила о счастливой жизни в Москве.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга