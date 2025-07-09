Татьяна Лазарева* вспомнила о счастливой жизни в Москве

Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вспомнила о счастливой жизни в Москве. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Татьяна Лазарева*, которая после 2022 года уехала из России, рассказала об истории, которая произошла с ее подругой. При этом она упомянула счастливые годы жизни на родине.

«Во времена, когда мы жили счастливо и относительно свободно, ее друзья — художники, архитекторы, журналисты облюбовали себе маленький тупичок, выходящий прямо на воду, но без жилых домов вокруг, и собирались там, пили вино, говорили о прекрасном», — рассказала она.

По словам Лазаревой*, ее знакомые обнаружили в том самом месте треугольное углубление в стене одного из домов. Туда они решили вставить мемориальный камень с надписью «Тупик гедонизма». Уже после установки камня, в районе началась реставрация. Знакомые телеведущей не надеялись на сохранение таблички, однако случилось чудо.

«К их восторгу и удивлению после реставрации камень оказался на месте! Так что теперь для тех, кто знает — эта история уникальна дважды, если такое вообще возможно», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Лазарева* назвала Россию «ужасной страной» и уточнила, что просто шутит.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.