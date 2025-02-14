«Дети сильно устают»: Светлана Зейналова покинула Россию с семьей

Известная телеведущая Светлана Зейналова покинула Россию с детьми. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Знаменитость рассказала, что отправилась с наследниками в отпуск. При этом Зейналова предпочла не раскрывать страну, которую выбрала для отдыха.

«Мы в отпуск порхать по островам! Вернемся через неделю, толстые и счастливые. Хотя я, конечно, взяла спортивную форму для спортзала, но...Давайте будем честны! Это просто лишний груз. Так же, как и Сашины и Вероникины учебники. Если честно, я придумала отпуск для детей — уж очень сильно они устают», — поделилась телеведущая.

Артистка рассказывала, что старшей дочери в детстве поставили диагноз аутизм и она не хотела в это верить. Зейналова считает, что она могла бы помочь Александре значительно раньше, однако не смогла сразу принять происходящее. Телеведущая растит первенца от медиаменеджера Алексея Глазатова, с которым разошлась в 2012 году.

Звезда Первого канала также воспитывает 6-летнюю дочь Веронику от маркетолога Дмитрия Ленского, с которым рассталась в 2020 году.

Ранее Светлана Зейналова рассказала о воспитании особенной дочери.