Дети от Прилучного, вуаль на лице и смена нарядов: Муцениеце показала видео со свадьбы с Дрангой

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях первое видео со свадьбы с Петром Дрангой. Звезда сериала «Закрытая школа» сменила несколько нарядов, а рядом были ее дети от бывшего мужа Павла Прилучного.

Свадебное торжество прошло в закрытом формате, только с родными и близкими, без представителей прессы. Агата приоткрыла завесу тайны и показала, как прошел праздник. Пара выбрала для особенного дня Императорский яхт-клуб на «Красном Октябре». Гости веселились под живую музыку и угощались разнообразными блюдами.

Гости выбрали для торжества наряды в стиле старого Голливуда. Рядом с Муцениеце были ее дети от предыдущего брака – 12-летний Тимофей и девятилетняя Мия.

На кадрах улыбающаяся Агата позировала в длинном платье со струящимися рукавами и в ободке с вуалью на лице. Она собрала волосы и предпочла нюдовый макияж. Наряд подчеркнул округлившийся живот знаменитости. На других кадрах на женщине было шелковое белое платье и платок. В таком виде она фотографировалась с мужем и исполнила с ним танец. Позже она переоделась в белый костюм.

Напомним, что Агата и Петр объявили об отношениях в прошлом году. В начале мая мужчина сделал избраннице предложение руки и сердца. Позже выяснилось, что Агата беременна от жениха. Не так давно они устроили гендер-пати, на котором узнали пол ребенка.

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце сменила фамилию.