Актриса Агата Муцениеце сменила фамилию в соцсетях. Она взяла фамилию музыканта Петра Дранги.

Об этом свидетельствует личная страница Агаты.

Информации о том, что актриса и музыкант сыграли свадьбу, нет. Не исключено, что торжество состоялось, но прошло в закрытом формате.

36-летняя Агата делилась подробностями подготовки к важному событию в своей жизни. Она сделала для свадьбы классический французский маникюр, а парикмахер занимался прической Муцениеце. Актриса отмечала, что это ее «идеальный девичник».

Ранее продюсер Сергей Дворцов делился, что Агата и Петр перенесли свадьбу с июля на август. Он допускал, что возникли «нюансы», которые заставили скорректировать даты.

Муцениеце находится в положении - актриса ждет ребенка от Петра Дранги. Для нее брак с ним станет вторым - от первого союза у звезды есть сын и дочь.