«Дети от него»: 87-летняя Светлана Дружинина призналась в многолетнем преследовании поклонником

Звезда советского кинематографа в молодости была эффектной девушкой, которой стремились подражать поклонницы по всей стране. Кроме того, у нее было большое количество воздыхателей, мечтающих обратить ее внимание на себя. Но если одни просто восхищались ее красотой и талантом со стороны, то другие переходили границы и заставляли Светлану Дружинину сильно волноваться даже за свою жизнь.

87-летняя артистка призналась, что одно время ее буквально преследовал неадекватный поклонник. Он не был жителем столицы, но специально регулярно приезжал в Москву, чтобы следовать по пятам за своим кумиром. Дружинина считает, что он был больным человеком.

«Жаль и этих людей сумасшедших, и себя, и близких, потому что это утомительный и очень опасный момент. Да, у меня был свой больной поклонник. Все думали, что он мой супруг и дети от него», - рассказала Светлана Сергеевна.

Преследования продолжались около трех-четырех лет, но потом фанат исчез также внезапно, как и появился. Сейчас Дружинина не знает, что стало с мужчиной и как сложилась его судьба.

Ранее 87-летняя актриса поделилась, что стала практиковать хождение босиком по снегу. По ее словам, это хороший способ закаливания.