«Дети от этого только выиграют»: назван неожиданный плюс развода Алсу и Яна Абрамова

До сих пор в СМИ не утихает обсуждение развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Артистка признавалась, что их дети знают о происходящем и поддерживают ее. В беседе с StarHit психолог Любовь Розенберг раскрыла, как разрыв знаменитости и предпринимателя может повлиять на их наследников.

Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, однако в конце мая певица неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, по данным источников, бизнесмен постоянно изменял артистке и супруги уже давно не жили вместе. Многих беспокоит, как ситуация с расставанием пары отразится на их детях: 17-летней Сафине, 16-летней Микелле и 7-летнем Рафаэле.

Психолог Любовь Розенберг считает, что причин для беспокойства за звездных наследников нет. Эксперт отметила, что дети Алсу и Яна Абрамова «только выиграют» в этой ситуации, поскольку будут чувствовать любовь каждого из родителей.

«Я не знаю, изменилось ли у Яна Абрамова отношение к его детям после завершения отношений с Алсу. Знаю лишь, что иногда именно после развода ролевая позиция родителя (папы, мамы) усиливается и осознается как самая важная. Так что можем надеяться, что дети Алсу и Яна от этого только выиграют, получая больше любви, понимания и заботы от каждого родителя в отдельности», — заявила Любовь Розенберг.

По мнению психолога, Алсу действительно приняла окончательное решение о расставании — об этом можно судить по ее внешнему преображению, поведению и творчеству.

«Преображение и энергия Алсу говорят о том, что внутренний процесс осознания завершен, чувствуется свобода, которая фонтанирует в творчестве и, безусловно, отражается на внешности звезды», — подчеркнула эксперт.

Ранее мы писали о том, что адвокат Сергей Жорин высказался о будущем детей Алсу и Яна Абрамова после развода родителей.