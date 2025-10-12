«Дети ни в чем не виноваты»: Виталий Бородин высказался о лишении гражданства наследников Пугачевой и Галкина*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин оценил возможность лишения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) российских паспортов. В своем Telegram-канале политик задался вопросом о том, стоит ли вообще подтверждать гражданство звездным наследникам.

По информации СМИ, 12-летние двойняшки Елизавета и Гарри могут остаться без российских паспортов. Выяснилось, что в их свидетельствах о рождении нет отметок о гражданстве РФ, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль. Теперь для подтверждения гражданства детей Алле Пугачевой и Максиму Галкину* нужно обратиться либо в МВД в России, либо в консульство РФ за границей.

Виталий Бородин обратился к подписчикам своего Telegram-канала и обсудил с ними вопрос о получении Лизой и Гарри российских паспортов. Глава ФПБК задумался, есть ли смысл подтверждать гражданство РФ детям звездной пары.

«Стоит ли вообще подтверждать российское гражданство детям Пугачевой и Галкина*? Сердца подсказывают, что дети ни в чем не виноваты. Но что думаете вы? Ваше мнение — ценный вклад в эту непростую дискуссию», — высказался Виталий Бородин.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с дочерью и сыном уехали из России. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее психолог Сергей Костеренко предрек проблемы детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в зарубежной школе.

*признан иноагентом на территории РФ