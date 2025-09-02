«Будет сложно»: психолог предрек проблемы детям Галкина* и Пугачевой в кипрской школе

Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории России) встретили День знаний за границей. Звездные родители не повели наследников в школу. Вероятно, он не спешат обрекать их на сложности, которые могут возникнуть в зарубежном образовательном учреждении.

Психолог Сергей Костеренко в беседе с «Абзацем» заявил, что детям звездной пары будет непросто за границей. Все дело в другой среде обучения, в которой они окажутся, как пойдут в школу. Ребенку, который не воспитывался в европейской семье, сложно вникнуть в местный культурный контекст.

«В Западной Европе все начинается гораздо раньше. К тому же культурный паттерн у человека другой, если он воспитывается не в российской семье. В этом плане детям будет тяжело», — считает психолог.

Ранее сообщалось, что Пугачева вместе с мужем и детьми вернулась на Кипр. Семейство отдыхало в Юрмале, где также посетило местный музыкальный фестиваль, организованный Лаймой Вайкуле.

*признан иноагентом на территории России