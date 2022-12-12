«Дети не спрашивают про этих бабушек и дедушек»: Бородина упрекнула бывших свекровей

Телеведущая Ксения Бородина активно общается со своими подписчиками в социальных сетях. У брюнетки есть две дочери от разных мужей, с которыми она развелась. Звезда часто резко высказывается в адрес экс-супругов. Многие интересуются, общается ли она со свекровями.

Знаменитость честно ответила на вопрос от фанатки. Ксения рассказала, что не поддерживает связь с мамами своих бывших мужей. Более того бабушки почти не видятся со своими родными внучками!

«Нет, не общаюсь. Моей инициативы в этом общении нет, с детьми они, само собой, не общаются. Я никому не запрещаю и не запрещала общаться с детьми. Но и названивать тоже никогда не буду. Дедушки не видели внучек очень давно. Дети не спрашивают про этих бабушек и дедушек, знают, что они где-то есть», — поделилась Ксения в личном микроблоге.

Напомним, что у Ксении есть старшая дочь Маруся, которая родилась в первом браке телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. Наследнице сейчас 13 лет. Второго ребенка, шестилетнюю дочь Теону, Бородина родила от предпринимателя и блогера Курбана Омарова.

С последним мужчиной брюнетка рассталась в прошлом году. С тех пор знаменитость старается не афишировать свою личную жизнь.

Недавно Ксения Бородина назвала причину ненависти к своему отцу.