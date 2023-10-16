Дети Костомарова три недели гостили у бабушки после его выписки: что случилось

Фигурист Роман Костомаров на мероприятии в Москве рассказал о первых днях после выписки. Спортсмен провел в больнице более полугода и перенес несколько операций, связанных с ампутацией ног и рук.

По его признанию, самое сложное было – смотреть детям в глаза. Костомаров и его жена Оксана Домнина приняли решение отправить сына и дочь к бабушке. Они три недели гостили у родственницы, пока отец привыкал к новой жизни.

«Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги. В самом начале мы отправили детей на три недели на отдых, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни», - вспомнил фигурист. Его слова приводит Пятый канал.

На том же мероприятии Костомаров рассказал, почему пока не получилось выйти на лед. Оказалось, что ноги в протезах не залезают в коньки. Дело в том, объяснил Костомаров, что человеческая стопа сжимается - у искусственной конечности нет такой возможности. Фигурист ищет ботинки-коньки большого размера.

Жена Костомарова во всем поддерживает фигуриста. Сразу после выписки спортсмен стал усиленно тренироваться, он научился подниматься по лестнице через ступень, плавать в бассейне, писать с помощью протеза. На днях Костомаров проехал на машине по тренировочной трассе.