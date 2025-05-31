«Дети — это жесть, конечно…»: почему певица Наталья Ветлицкая боится за единственную дочь

Певица Наталья Ветлицкая удивила неожиданным признанием о своей личной жизни. Впервые ставшая мамой в 40 лет экс-солистка группы «Мираж» раскрыла, что не хотела детей, но, родив дочь, стала бояться за нее. Об этом пишет Экспресс газета.

Исполнительница хита «Посмотри в глаза» известна своей бурной личной жизнью: она четыре раза была замужем, у нее было множество романов со знаменитыми людьми. При этом с детьми Наталья Ветлицкая не торопилась — мысль о материнстве казалась ей обременяющей, она не хотела отказываться от карьеры и терять свободу. Однако после рождения единственного ребенка мнение певицы изменилось, как в корне поменялась и она сама.

В 2004 году Наталья Ветлицкая впервые стала мамой, на тот момент ей было 40 лет. Здесь артистку ждало первое испытание: ее дочь родилась недоношенной, у нее были проблемы со здоровьем, она постоянно простужалась. Тогда звезда 90-х отправилась вместе с девочкой ближе к солнцу и морю, поселившись в испанском городе Дения. Впоследствии певица признавалась, что материнство кардинально изменило ее жизнь: амбиции и эгоизм улетучились, а сама она уделяла все свое внимание Ульяне.

«Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Но я не хотела детей. Мне казалось, что это дикая ответственность и что это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно… Начинаешь беспокоиться о нем каждую секунду», — делилась Наталья Ветлицкая.

Но на этом проблемы с наследницей не закончились. Когда дочь Натальи Ветлицкой пошла в школу в Испании, она, будучи замкнутой, столкнулась с травлей со стороны русскоязычных сверстников. Узнав, кто является мамой Ульяны, ученики стали дразнить девочку, что возмутило артистку.

«Закон джунглей. Нормальным детям из хороших семей надо, наверно, какую-то другую форму обучения придумывать. Не нужен им этот звериный социум. Абсолютно не нужен», — заявляла певица.

Ранее сообщалось о том, что живущая в Испании Наталья Ветлицкая переписала особняк в Подмосковье на дочь.