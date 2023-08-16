«Дети достаточно злые в этом возрасте»: певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее алкоголизм

Алкогольная зависимость достаточно давно преследует певицу МакSим. Близкие звезды выносят это бремя вместе с ней, в том числе речь идет о детях. Им, вероятно, приходится тяжелее всего видеть мать в таком состоянии. Об их реакции на происходящее рассказала сама исполнительница в беседе со StarHit.

МакSим боролась с пагубной привычкой на протяжении года. Благодаря личным качествам и стараниям друзей это удалось сделать. Младшую дочь певица оградила от упоминаний о непростой жизненной ситуации в семье. А вот старшая — все понимала. Сначала она старалась не разговаривать с матерью, но перед отправкой в больницу на лечение поддержала родного человека и придала ему уверенности. Артистка при этом с пониманием относилась к поведению дочери и регулярно выражала надежду на то, что ей не станет интересна тема алкоголизма в будущем.

Перед съемкой видео из специализированной клиники с признанием в серьезной проблеме МакSим позвонила домой. Она спросила старшую дочь, не будет ли она против такого метода лечения и не отразится ли ролик на ее жизни в школе. Певица прекрасно понимала, что у подростка могут возникнуть проблемы со сверстниками, так как в таком возрасте несовершеннолетние обычно бывают злыми.

«Дочь все-таки старшеклассница, а есть подростки, которые, сами знаете, могут все перевернуть, дети достаточно злые в этом возрасте. И она, абсолютно не мешкая, сказала, чтобы я делала так, как мне будет лучше: „Если тебе это поможет, то вообще без проблем, мне все равно, что скажут окружающие“. Я очень Саше благодарна», — подытожила исполнительница.

Ранее МакSим выпустила ролик с признанием в алкоголизме. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» рассказала, что потеряла миллионы из-за зависимости.