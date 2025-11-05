«Дети будут гражданами этих стран»: Руслан Белый* ответил, собирается ли возвращаться в РФ

Комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) хочет еще детей и не планирует возвращаться в Россию. Он заявил в интервью, что обустраивает свою жизнь и видит ее только в Европе или Америке. Отрывок публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Знаменитость рассказал, что не видит смысла возвращаться в Россию. По его словам, такое возможно только через много лет и на короткий промежуток времени. Он отметил, что наладил жизнь в эмиграции и не хочет «тащить» детей в Россию.

Комик считает, что стал «переломным моментом» в семье, в которой теперь появятся европейцы или американцы.

«Боюсь, что моя жизнь теперь будет связана с Европой или Америкой. Опять же, у меня дочь будет воспитываться здесь, может, еще будут дети, они будут гражданами уже этих стран. Будет странно тащить их в Россию», – добавил Руслан*.

