Дети Айзы так сильно отравились на Бали, что еле ожили

Телеведущая и рэп-исполнительница, экс-жена певца Гуфа Айза, отдыхая с детьми на Бали, столкнулась с пищевым отравлением. Двое сыновей оказались в больнице, куда поступили «почти что с обезвоживанием».

Айза сообщила, что еще ни разу не сталкивалась с отравлением на Бали, «потому что к выбору ресторана подходит круче, чем к выбору мужчины». «Худший день», - заявила испуганная звезда.

«Я думала, что когда один ребенок блюет, это плохо, но когда два блюют одновременно – это просто ужасно», - подробно описала Айза и показала сыновей с капельницами.

«Они ожили. Если бы вы знали, как я испугалась», - говорится в сообщении певицы.

Ранее сообщалось, что Айза начнет делать откровенные снимки для продажи на популярной интернет-площадке. Подписка на аккаунт теледивы будет стоить 300 рублей в месяц.