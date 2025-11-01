Дети, 13 внуков и трое правнуков: жена Никиты Михалкова поделилась фото с его юбилея
© Starface.ru
Режиссеру Никите Михалкову 21 октября исполнилось 80 лет. Торжественное мероприятие по случаю юбилея прошло в семейном кругу. Жена звезды Татьяна Михалкова поделилась в соцсетях фотографиями с праздника.
На опубликованных снимках мэтр отечественного кинематографа запечатлен в окружении самых близких людей. В своем поздравлении Татьяна Михалкова подчеркнула, что юбиляра поздравляет вся его большая семья, включая детей, 13 внуков и трое правнуков.
«Поздравляем любимого нашего Никиту, мужа, отца, дедушку, прадедушку, друга, Творца, Мастера с юбилеем!» — говорится в подписи к фотографиям.
Для семьи Михалковых такие масштабные сборы являются редкостью. Они слишком заняты, поэтому им не удается часто видеться. На общем семейном фото был замечен супруг старшей дочери режиссера Анны — предприниматель Альберт Баков, который редко появляется на светских мероприятиях.
В комментариях подписчики поздравили режиссера с юбилеем, а некоторые раскритиковали образ жены именинника.
