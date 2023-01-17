«Детей вместе воспитываем»: после слухов об абьюзе Карпович впервые заговорила про Прилучного

В последнее время все внимание прессы приковано к персоне Мирославы Карпович. И причиной этого являются ее загадочные взаимоотношения с Прилучным. После развода с Агатой Павла замечали в компании известной актрисы, поэтому журналисты постоянно приписывали им роман. Сами же молодые люди отрицали эти домыслы и утверждали, что они просто друзья. В новом интервью для шоу «Злые языки» Карпович впервые прокомментировала ситуацию.

Отношения Мирославы и Павла не были продолжительными: почти сразу после их расставания актер вновь женился. Поговаривали, артисты разошлись из-за насилия со стороны мужчины. Звезда «Папиных дочек» опровергла эти слухи. По словам девушки, на нее никто и никогда не поднимал руку.

«Павел прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, что хотят, во что их заставляют верить. Мы с ним в хороших отношениях. Детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей», — поделилась откровением знаменитость.

К слову, про каких конкретно детей идет речь — Мирослава не уточнила. Хотя именно эта деталь в ее словах привлекла все внимание публики.

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