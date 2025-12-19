«Детей пришлось реанимировать»: больная раком Маргарита Симоньян сделала печальное признание

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что ее старшие дети от режиссера Тиграна Кеосаяна могли погибнуть во время родов.

«У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня... Сразу после безоблачных родов - первого и второго моих детей пришлось реанимировать. Они не задышали сами. И не задышали бы, если бы не врачи и не все условия роддома... Мои старшие дети бы погибли», - разоткровенничалась Маргарита в своем Telegram-канале.

Симоньян призвала россиянок не рисковать и отказаться от домашних родов, так как это может завершиться трагедией. В качестве примера она привела резонансную историю с ребенком блогерши Аиши, которая рожала в надувном бассейне у себя в квартире. В итоге младенец не выжил.

«Девочки! Пожалуйста, не рожайте дома! Роды - не лучший повод для экспериментов. Роды - довольно рискованный опыт. Именно поэтому существуют современные роддома... Рожайте там, где вас и ребенка смогут спасти, если что-то пойдет не по плану», - подчеркнула Симоньян.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян после операции по удалению опухоли груди проходит третий курс химиотерапии. 45-летняя журналистка вернулась к активной работе, несмотря на диагноз.