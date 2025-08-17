Десятки миллионов рублей: сколько стоила свадьба комика Гурама Амаряна

Стендапер Гурам Амарян женился на 21-летней студентке РАНХиГС. Пышное торжество с артистами обошлось комику минимум в 20 миллионов рублей, передает Telegram-канал Mash.

Подготовка Гурама к свадебной церемонии проходила в отеле Vnukovo Village. Затем жених отправился в дом невесты, где прошли выкуп и денежный танец. Потом Амарян вместе с возлюбленной и гостями поехал в особняк «Сафиса» в центре Москвы, аренда которого стоит полмиллиона. Кроме того, необходимо было заплатить по 12 тысяч рублей за каждого гостя. На 40 столах для гостей лежали мясо, морепродукты, экзотические фрукты, закуски и стоял дорогостоящий алкоголь.

Молодоженов, их друзей и близких развлекали Баста, Зара, Сосо Павлиашвили и Наваи. Также на мероприятии заметили других звезд: Гоар Аветисян, Алексея Щербакова, Азамата Мусагалиева, Toni, Ивана Абрамова, а также коллектив квнщиков и других юмористов.

Ранее сообщалось, что дочь Анастасии Волочковой Ариадна официально вышла замуж. Она сыграла вторую свадьбу — первая состоялась еще в апреле.