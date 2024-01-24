«Десять раз подумают»: продюсер предрек Филиппу Киркорову проблемы в регионах

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко не исключил, что в регионах могут бойкотировать концерты Филиппа Киркорова, оскандалившегося на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. По его мнению, организаторы и руководство концертных площадок самостоятельно принимают решения о том, будут ли они работать дальше с артистом.

«Каждый рискует сам. Промоутер задумывается, сможет ли продать все билеты и окупить мероприятие. Если организатор пригласит Киркорова, это двояко: пойдут ли люди или будут бойкотировать», - пояснил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Он предположил, что в сложившейся ситуации в регионах «десять раз подумают», прежде чем пригласить исполнителя хита «Цвет настроения синий».

«Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать», — отметил Рудченко.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked. Гости блогера, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали идею и пришли полуголыми. В итоге всех участников мероприятия потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы вырезали из новогодних программ номера оскандалившихся звезд. Кроме того, их концерты стали массово отменять по всей стране.

Ранее бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил, что 56-летнему Киркорову рукоплескали миллионы, пока не начались попытки угнаться за молодыми артистами и «разрушающиеся на сцене кресты».