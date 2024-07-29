Десять литров пива, виски и круглосуточный бар: раскрыт райдер Глеба Самойлова после скандала в Красноярске

Экс-солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов дал концерт в Красноярске, после которого люди раскритиковали его и назвали выступление «странным». Как выяснил Telegram-канал Baza, в райдере музыканты просили круглосуточный ресторан в отеле, десять литров пива, виски и многое другое.

По данным источника, коллектив артиста приехал с условиями, что им нужны три гримерки – одна для персонала и музыкантов, отдельные для Глеба Самойлова и Дмитрия Снейка. В общей гримерке, кроме обычных стандартных просьб, должны были быть мясные, сырные и рыбные закуски, овощная тарелка и вода. Из алкоголя – три литра пива, бутылка бренди Torres.

Глеб Самойлов хотел видеть у себя бутылку виски Jack Daniels, пять пачек сигарет и закуски. Дмитрий Снейк просил 7,5 литров пива Guinness, три бутылки сухого вина, закуски и стики для курения.

Отмечается, что артисты выступили в Красноярске за 2 миллиона рублей. Зрители негодовали в комментариях и писали, что Самойлов продержался на сцене 40 минут, а после отдал микрофон гитаристу и перестал петь, так как не мог. Администратор музыкантов прокомментировал инцидент словами, что певец уже не может выглядеть «как 30-летний мальчик».

Ранее мы писали о том, что выяснились подробности скандала после выступления Глюкозы в Красноярске. Оказалось, что она выкупила псевдоним у продюсера Максима Фадеева, который заявлял о суде с певицей.