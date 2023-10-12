Десять человек ютятся в «однушке»: отец Алисы Тепляковой пожаловался на жилищные условия

Алиса Теплякова делит однокомнатную квартиру с девятью членами семьи. Площадь помещения составляет 30 квадратных метров. О тяжелых жилищных условиях отец вундеркинда и еще семерых детей Евгений Тепляков рассказал подписчикам в своем YouTube-канале.

«Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей», – поделился мужчина.

Тепляков уже подал документы для постановки своей семьи на жилищный учет как нуждающейся в улучшении условий. Он отметил, что эта процедура отняла у него целый день. К тому же мужчина не до конца уверен, что правильно собрал все документы.

Евгений Тепляков попросил чиновников уведомить его в случае нехватки каких-либо бумаг, а не «заворачивать» их, чтобы он оперативно донес все необходимое.

Напомним, 11-летняя дочь Теплякова Алиса учится в МГУ. Девочка сдала ЕГЭ, когда ей было всего девять лет. Она набрала 82 балла по русскому языку, 76 баллов по математике и 64 балла по биологии.

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