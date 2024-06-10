«Дешевый пиар»: молодоженов Гарика Харламова и Катерину Ковальчук заподозрили в фиктивном браке

На днях актер и телеведущий Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Этот брак стал для резидента Comedy Club третьим. Пользователи Сети принялись поздравлять молодоженов, однако некоторые назвали их брак фиктивным, посчитав его пиаром для продвижения сериала «Гусар».

Недавно Катерина Ковальчук поделилась в личном блоге кадром, на котором они с Гариком Харламовым запечатлены напротив Дворца бракосочетания, тем самым объявив о свадьбе с возлюбленным. Кто-то из Интернет-пользователей порадовался за вновь воссоединившуюся после расставания пару, а кто-то открыто назвал брак актрисы и шоумена фиктивным. Многие связали свадьбу артистов с продвижением второго сезона сериала «Гусар». А некоторые посчитали это способом задеть экс-супругу Гарика Харламова, актрису Кристину Асмус.

«Хоть и фиктивный, а все равно приятно»; «Брак этот фальшивый, там же скоро «Гусара» второго будут снимать»; «Дешевый пиар, а может быть, это плевок в сторону одинокой Асмус», — пишут пользователи Сети.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились в 2021 году на съемочной площадке сериала «Гусар», в котором сыграли главные роли. Примечательно, что пара дважды сходилась. Артисты начали встречаться в 2021 году, но в феврале этого года шоумен объявил о разрыве с актрисой. Однако уже в апреле пара снова начала делиться совместными кадрами в Сети, а позднее резидент Comedy Club объявил, что скоро женится на возлюбленной.

Гарик Харламов уже был дважды женат. Первой супругой юмориста стала бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Брак продлился с 2010 по 2013 год. Во второй раз телеведущий женился на Кристине Асмус в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году артисты развелись.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов женился в третий раз. Избранницей актера стала баскетболистка Катерина Кейру.