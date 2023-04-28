«Дешевый хайп»: Саглиани раскрыл обман с продажей замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад она перебралась в Израиль и о возвращении в Россию не раздумывает. Об этом говорит то, что артистка избавляется от имущества в той стране, в которой построила головокружительную карьеру. Свое внимание публика направила на имущество певицы в деревне Грязь. Поговаривали, элитный замок купил Стас Барецкий. Как выяснилось, данная информация является ложью.

Мужчина уверял: он приобрел недвижимость за 450 миллионов рублей с большой скидкой. В беседе с изданием «7Дней.ru» журналист Илья Саглиани вывел Стаса на чистую воду и заявил, что на его счету нет даже половины от обозначенной суммы.

«Барецкого забыли в нашей стране, и он решил на волне продажи замка напомнить о себе. С точки зрения пиара это — дешевый хайп», — высказался Илья.

К слову, сама исполнительница хита «Арлекино» молчит и никак не комментирует новость с продажей замка в деревне Грязь.

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