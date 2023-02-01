«Дешевые китайские мочалки»: стилист выдал лысую тайну Киркорова и Малахова

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров старается поддерживать свой имидж, поэтому тратит огромные деньги на костюмы для своих шоу и одежду для повседневной жизни. Но при этом звезда экономит на других вещах, которые очень важны для образа. Бывший стилист Аллы Пугачевой, который работал с Джулией Робертс, Тиной Тернер и многими другими, рассказал, что скрывает певец.

Звездный стилист Джордж Ровалс недоволен внешним видом отечественных знаменитостей. Среди них – Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Андрей Малахов. Эксперт говорит, что у исполнительницы страдает качество волос, а Киркоров с Малаховым любят носить накладные волосы. Но экономят на этом.

«Малахов и Киркоров используют накладки силиконовые. Я их называю китайскими мочалками. Единственное, наши звезды даже и на накладках хотят экономить. Никто из них не покупает дорогие, сделанные из натуральных волос. Все приобретают дешевые – из искусственных», – цитирует стилиста Prozvezd.info.

Ровалс отметил, что его любимая Примадонна тоже использует «китайские мочалки», только не жалеет денег ради хорошего качества.

«Посмотрите, как Алла выглядит! Любо-дорого смотреть! В свои 70 с лишним она смотрится на двадцать лет моложе», – подчеркивает стилист.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вышел на связь из Майами и показал, как сорит деньгами в отпуске.