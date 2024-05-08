«Дешевое шоу, дешевая постановка»: продюсер раскрыл, сколько стоит победа на «Евровидении»

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что место в финале «Евровидения» стоит от €2 млн. При этом в разговоре с NEWS.ru мужчина назвал соревнование «дешевым шоу».

Музыкальный продюсер считает, что в последние годы конкурс сильно изменился. Он сам был на этом шоу три раза в качестве гостя, и то, что происходит сейчас – судя по всему, расстраивает мужчину.

«К сожалению, «Евровидение» в последние годы коммерциализировалось. При наличии финансовых возможностей любой исполнитель или его продюсер в состоянии купить себе место в полуфинале и финале. Цена вопроса — от €2 млн», – заявил он.

По мнению продюсера, из-за этого вокальная составляющая шоу с каждым годом становится все ниже. Именно по этой причине, уверен Дворцов, фанатам уже не так интересно наблюдать за «Евровидением».

«На первый план выходят не вокальные данные, а скандальный образ исполнителей и шоу. Но и тут есть нюансы», – объяснил продюсер.

Сергей вспомнил времена, когда в конкурсе участвовали российские артисты – Сергей Лазарев, Дима Билан и Полина Гагарина. Тогда были яркие номера, а само шоу было сделано со вкусом. По его словам, сейчас это «полный разврат и кринж».

«Я бы назвал это словом на букву «г». Дешевое шоу, дешевая постановка. Прекрасно, что Россия в этом «г» не участвует, — подытожил Дворцов.

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