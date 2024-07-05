Музыкальный критик Бабичев назвал Хорватию фаворитом «Евровидения-2024». Об этом стало известно «Страстям».

С 7 по 11 мая в Мальме (Швеция) пройдет 68-й конкурс песни «Евровидение». Прямо сейчас команды из 37 стран борются в полуфиналах за выход в финал. По традиции букмекеры делают свои прогнозы, которые в большинстве случаев, сбываются.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, в этом году все шансы на победу есть у певца Baby Lasagna из Хорватии — он собирается исполнить песню под названием «Rim Tim Tagi Dim».

«Похоже, все-таки победу отдадут Хорватии. Но могут быть сюрпризы от жюри», — рассказал он.

При этом, согласно ставкам букмекеров, именно у певца из Хорватии больше всего шансов на победу — около 35%. По словам Бабичева, вокальные данные певца оставляют желать лучшего.

«Хорват вообще не поющий», — отметил он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал «Евровидение».