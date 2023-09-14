«Дешевка»: Ксения Собчак публично унизила фитнес-тренера из Петрозаводска

Ксения Собчак уличила в мошенничестве фитнес-тренера из Петрозаводска, об этом сообщает портал PROZVEZD.

Ассистент Собчак искал в соцсетях фитнес-тренеров для нового проекта телеведущей. Одной из таких девушек стала персональный тренер Юлия Шошина. Однако позже от ее услуг Собчак отказалась со скандалом. Причиной стало то, что девушка похвасталась в соцсетях, что будет работать к телеведущей.

«Никогда не работайте с этим тренером. Любой человек, который хочет работать в сфере обслуживания, должен знать, что конфиденциальность важнее пиара. Если не знает – он не профессионал, а дешевка…. Не верьте пожалуйста мошенникам и самозванцам», – написала в соцсетях Ксения.

Юлия Шошина призналась, что шокирована происходящим. По ее мнению, никаких договоренностей с командой Собчак она не нарушала, поэтому травля со стороны телеведущей не обоснована.

«Я лишь говорила, что мне поступило такое предложение. Видно, это было лишним. Ксения Анатольевна говорит про какую-то конфиденциальность. Но мне про нее никто ничего не говорил…Мне дали понять, что моя кандидатура не нужна и на этом все было закрыто. Я не мошенница, я никого не обманула. Я ничего не соврала», – объяснила девушка.

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