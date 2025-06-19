«Дешевит и простит образ»: Вера Брежнева впервые за много лет сделала новую стрижку

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева решила сменить имидж. Она впервые за много лет сделала новую прическу и спровоцировала насмешки в Сети.

43-летняя артистка опубликовала в личном блоге несколько снимков из новой фотосессии, на которых предстала с «рваной» челкой. Кроме того, стилисты сильно затемнили корни и придали теплый пшеничный оттенок волосам.

На фотографиях бывшая жена продюсера Константина Меладзе позировала на диване в облегающем фигуру платье с высоким воротником. На другой серии снимков Вера предстала в джинсовой рубашке оверсайз, заправленной в брюки черного цвета.

Пользователи Сети новый образ Брежневой не оценили и посоветовали больше не экспериментировать с волосами. Поклонники пришли к выводу, что без челки Вера выглядела моложе.

«Без челки было лучше. Дешевит и простит образ», - отметили комментаторы.

При этом нашлись и те, кто поддержал певицу. В частности, некоторые сравнили новый образ Веры с героиней популярного в 90-х годах сериала «Элен и ребята».

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева после отъезда из России и развода с Меладзе потеряла былую внешность. Поклонники 43-летней артистки обратили внимание на ее изменившуюся фигуру и отметили массивные бедра артистки и широкую талию.