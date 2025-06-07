43-летняя Вера Брежнева в черном комбинезоне показала располневшую фигуру
© LAURENT BENHAMOU/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после отъезда из России и развода с продюсером Константином Меладзе потеряла былую внешность. Поклонники 43-летней артистки обратили внимание на ее изменившуюся фигуру и отметили, что она набрала вес.
В личном блоге Брежнева опубликовала видеоролик, на котором запечатлена ее танцевальная тренировка. Вера надела облегающий черный комбинезон с шортами и открытыми плечами, чтобы продемонстрировать стройную фигуру, но нарвалась на критику.
Пользователи отметили массивные бедра артистки и широкую талию.
«Вера уже не та», - написали комментаторы.
Стоит отметить, что после развода с Меладзе проживающая в Латвии Брежнева жаловалась, что начала заедать стресс. При этом экс-солистка «ВИА Гры» заверяла поклонников, что завязала с обжорством и пришла в форму после «беспорядочного питания».
Ранее Вера Брежнева вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в синем платье с пайетками, которое невыгодно подчеркнуло ее фигуру. Также на фотографиях без фильтров было заметно, что лицо Брежневой после переезда из России сильно изменилось. Как отметили комментаторы, у нее появилось много морщин и заломов.