НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июня 2025, 11:16
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43-летняя Вера Брежнева в черном комбинезоне показала располневшую фигуру

43-летняя Вера Брежнева в черном комбинезоне показала располневшую фигуру

© LAURENT BENHAMOU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после отъезда из России и развода с продюсером Константином Меладзе потеряла былую внешность. Поклонники 43-летней артистки обратили внимание на ее изменившуюся фигуру и отметили, что она набрала вес.

В личном блоге Брежнева опубликовала видеоролик, на котором запечатлена ее танцевальная тренировка. Вера надела облегающий черный комбинезон с шортами и открытыми плечами, чтобы продемонстрировать стройную фигуру, но нарвалась на критику.

Пользователи отметили массивные бедра артистки и широкую талию.

«Вера уже не та», - написали комментаторы.

Стоит отметить, что после развода с Меладзе проживающая в Латвии Брежнева жаловалась, что начала заедать стресс. При этом экс-солистка «ВИА Гры» заверяла поклонников, что завязала с обжорством и пришла в форму после «беспорядочного питания».

43-летняя Вера Брежнева в черном комбинезоне показала располневшую фигуру

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Вера Брежнева вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в синем платье с пайетками, которое невыгодно подчеркнуло ее фигуру. Также на фотографиях без фильтров было заметно, что лицо Брежневой после переезда из России сильно изменилось. Как отметили комментаторы, у нее появилось много морщин и заломов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Вера Брежнева
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новости шоу-бизнеса
фигура
лишний вес